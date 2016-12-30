بالفيديو .. افتتاح أعلى جسر في العالم بالصين

بدأت الصين الخميس ، التشغيل الرسمي لأعلى جسر في العالم أمام الحركة المرورية بعد الانتهاء من الإنشاءات في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعبر هذا الجسر نهر “Nizhu” بارتفاع 565 متراً فوق سطح الماء ويربط بين مقاطعتي “يونان” و”Guizhou” جنوب غربي البلاد، ويتكون من أربع حارات مرورية كما يأتي ضمن شبكة من الطرق السريعة حول المنطقتين تتيح الوصول إلى تضاريس أرضية كان يصعب الوصول إليها سابقاً.

ووصلت تكلفة إنشاء الجسر مليار يوان (حوالي 144 مليون دولار) وبدأ العمل على بناءه في عام 2013، وكان يجب الأخذ في الاعتبار أجواء الرياح في تصميماته.

يذكر أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة إنشاء عدد من الجسور التي كسرت أرقاماً قياسية عالمية، وشهدت المناطق الجبلية غرب البلاد إنشاء أعلى وأطول جسر زجاجي في العالم.