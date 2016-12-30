محمد بن زايد يوجه بتمديد مهرجان زايد التراثي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2016، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي عن تمديد فعاليات المهرجان ثلاثة أسابيع، نظراً للنجاح اللافت، والإقبال الجماهيري الذي حظي به المهرجان هذا العام.

ولقيت فعاليات المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي انطلقت في الأول من ديسمبر، حتى الأول من يناير 2017، تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات»، إقبالاً جماهيرياً متزايداً من جميع شرائح المجتمع والزوار، نظراً لكونه أكبر تظاهرة تراثية تتنوع فيها الفعاليات والبرامج التراثية الأصيلة، والتي تعكس ثراء الموروث الإماراتي.