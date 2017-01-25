10 طرق "لتخدع" نفسك وتشعر بالشبع

هل حدث لك من قبل أن تناولت وجبتك وبعدها بدقائق قليلة شعرت بالجوع ؟ كلنا نعتقد في بعض الأحيان أننا انتهينا من وجبتنا ولم نعد نشعر بالجوع إلا أنه بعد فترة قصيرة يتبين لنا العكس. فهذه بعض الخدع والنصائح التي ستخدع بها عقلك لتشعر بالشبع.

1 - تناول تفاحة : ينصح خبراء في التغذية بتناول تفاحة قبل تناول وجبتك الرئيسية، إذ كشفت دراسات أن هذا الأمر يقلل من السعرات الحرارية خلال تلك الوجبة، وهو ما يساعد على التغلب على الجوع.

2 - تناول بعض المكسرات بين الوجبات : حيث تحتوي على مزيج مثالي من الألياف والبروتين والدهون تجعلك تشعر بالشبع.

3 - ابتعدوا عن المعجنات : تقول ليزا حايم أخصائية في التغذية أنه يجب تجنب المعجنات في وجباتنا الرئيسية، وفي المقابل يجب تعويضها ببعض الخضر مثل الجزر والملفوف، لاحتوائها كمية مهمة من المياه.

4 - شرب السوائل : العطش يمكن أن يخدع جسمك بالاعتقاد أنك جائع. لذلك ينصح بشرب السوائل الخالية من السعرات الحرارية.

5 - لا تخدع نفسك بالأطباق الكبيرة: لا يجب أن تخدع نفسك بالأطباق والأصحان الكبيرة المملوءة بالوجبات، ففي بعض الأحيان يمكنك أن تتناول الصحن كله وبعدها بدقائق تشعر بالجوع، على اعتبار أن ما أكلته لا يحتوي على فيتامينات وبروتينات وألياف غذائية مفيدة لجسمك.

6 - اجعل كل شيء صغيرا: إذا كنت تعيد ترتيب خزانتك، فاجعل الصحون والكؤوس صغيرة الحجم في الصفوف الأولية. على سبيل المثال يمكنك أن تشرب مشروبا ما في كوب صغير، ذلك سيعطيك الشعور أنك تستهلك أكثر مما تستهلك أنت في الواقع.

7 - الألياف والمياه: اعتمد دائما على الوجبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه والألياف، فهي تجعل معدتك تشعر بالشبع بسرعة، مثل الخضروات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور..

8 - احرص دائما على شرب الماء : يجب على الإنسان أن يحرص بشكل دائم على شرب كأس من الماء قبل وجبته الرئيسية، وذلك يقلل من الشعور بالجوع

9 - سلطة خضراء: وجدت دراسات أن تناول سلطة خضراء قبل الوجبة الأساسية يساعدك على التخلص من الشعور بالجوع.

10 - البروتين : الوجبات التي تحتوي على البروتين تكون أكثر إشباعا من تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات أو الدهون. احرص دائما على أن تضم وجباتك الدجاج أوالسمك.