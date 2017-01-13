بذور الرمان تقوي جهاز المناعة وتمنح بشرة رائعة

ذكرت مجلة فرويندين الألمانية أن بذور الرمان تعد مفتاحا للصحة والجمال، حيث أنها غنية بمركبات النبات الثانوية، التي تساعد على نمو الخلايا وتحفز تجددها، وتسهم في تقوية جهاز المناعة والتمتع ببشرة جميلة.

كما تزخر بذور الرمان بفيتامينات B والحديد، وهي عناصر تتمتع بأهمية كبيرة لبناء الدم.

ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى أنه يمكن التعرف على ثمار الرمان الطازجة من خلال القشرة ذات اللون الساطع واللامع، والتي لا تتجه إلى الداخل عند الضغط عليها.

وفي درجة حرارة الغرفة يمكن الاحتفاظ بثمار الرمان لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، في حين يمكن الاحتفاظ بها لعدة أشهر في درج الخضروات بالثلاجة، فضلاً عن إمكانية تجميد بذور الرمان للاحتفاظ بها طازجة لما يصل إلى ستة أشهر.