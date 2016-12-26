شاهد.. فوائد مذهلة لشاي شعر الذرة

واحد من الأشياء التي قد يتجاهلها الكثير من الأفراد هي شعر الذرة ( شواشي الذرة) ما لا تعرفه أنها تمتلك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة لجسمك حقاً سوف تصدمك فوائدها، حتى تتجنب رميها ووضعها على جانب قبل طهي الذرة .

وفي المرة القادمة لا تقم برمي شعر الذرة قبل التحقق من فوائد الذرة الصحية. فهي عشبة مفيدة تم استخدامها لعدة قرون لعلاج مختلف الأمراض لأن لها فوائد جمة على الجسم ويمكنك استخدامها في صورة شاي شعر الذرة أو الحصول على كبسولات شعر الذرة من أي متجر طعام صحي .

فهي تحتوي على ستيغماستيرول وسيتوستيرول وهذان العنصران فعالان في الوقاية من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم كما توجد الأحماض النباتية التي تساعد في علاج مشاكل مختلفة منها مشاكل الفم والجلد وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. والطريقة الأكثر شيوعاً للاستفادة من شعر الذرة هو شاي شعر الذرة وفيما يلي مجموعة من فوائد شعر الذرة :

1.تنظيم السكر في الدم :

قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى العديد من المشاكل منها مرض السكري ومشاكل في الكلى، العمى، السكتة الدماغية، ومن المهم جداً تنظيم السكر في الدم للحفاظ على الجسم والبقاء بصحة جيدة.

يمكن أن يساعدك شعر الذرة على خفض مستويات السكر في الدم. وفقاً لدراسة نشرت في 23 نوفمبر 2005 في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي عند القيام بتجفيف شعر الذرة ووضعه في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة أظهرت النتائج أن هذه الطريقة تزيد من مستوى الأنسولين ويساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس حيث يتم إنتاج الأنسولين. وإذا كنت تتناول أدوية السكر يجب أن تتحدث إلى الطبيب قبل إضافة شعر الذرة في نظامك الغذائي .



2. تقليل نسبة الكوليسترول الضار :

تذكر تقارير المعهد القومي للقلب والرئة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم أحد العوامل الأساسية التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب وهو السبب رقم واحد للوفاة في الولايات المتحدة . وقد اختبر الباحثون في جامعة جيلين في الصين أن أثار استهلاك شعر الذرة عند الأشخاص المصابين بداء السكري. وجدت أن شعرة الذرة تحتوي على المركبات التي تعزز من الصحة وتنتج الإنسولين ومفيدة أيضاً في تقليل مستوى الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية .

3. مدر للبول :

يعمل شاي شعر الذرة كمدر للبول، مما يساعد الجسم في طرد السموم الزائدة الموجودة في الجسم . وفقاً لتقارير معهد الطب القومي فإن مدرات البول تساعد على حماية الجسم من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب الاحتقاني وأمراض القلب والكلى وتجعلك تتبول أكثر حيث تمنع تراكم البكتريا في المسالك البولية والحد من خطر العدوى .

4. غني بفيتامين ج :

شعر الذرة غني بفتيامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في منع وقوع الضرر الناجم عن الجذور الحرة والتي تسبب أمراض القلب، السرطان والأوعية الدموية . لأنه يحفز الأوعية الدموية وذلك أمر ضروري لأداء أجهزة الجسم دورها بحيوية .

5. يساعد في إنقاص الوزن :

شعر الذرة مناسب جداَ لأولئك الذين يعانوا من النحافة لأنهم بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية من خلال تناول الوجبات الصحية وعند تناول كوب واحد من الذرة يحتوي على 123 سعرة حرارية .

6. تقليل الإصابة بالنقرس :

يمتلك شعر الذرة العديد من الفوائد الرائعة وهذه الخصائص تساعد في الحد من الألم الذي يرافق مرض النقرس. ويمكنك تجهيز شاي شعر الذرة وتناول ثلاثة أكواب يومياً وبمجرد أن تشعر بتخفيف الألم يمكنك تقليل الكمية إلى كوب واحد.

7. تحسين صحة الجهاز الهضمي :

يحتوي شعر الذرة على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. وتعمل الألياف على امتصاص الكوليسترول في حين تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإصابة بالإمساك والمشاكل المعوية الأخرى حيث تعمل على تسهيل حركة الأمعاء وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالقولون العصبي والإسهال و يساعد أيضاً في الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وكذلك سرطان القولون .

8. معالجة التبول اللاإرادي :

هذه المشكلة من أشهر المشاكل التي تواجه الأطفال. شاي الذرة علاج طبيعي فعال جداً في الحد من التبول اللاإرادي. ويوصي الخبراء بتناول 1 كوب من شعر الذرة قبل النوم لعلاج هذه المشكلة .

9. علاج مشاكل الكلى :

يمكنك تجهيز شاي شعر الذرة كعلاج منزلي رائع لمشاكل الكلى فهو فعال في حالات مختلفة ترتبط بوجود مشاكل الكلى. بما فيها الشعور بألم عند التبول، التهاب المسالك البولية، التهاب المثانة، حصوات الكلى.

10. تعزيز الهضم :

شاي شعر الذرة مفيد في تعزيز عملية الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي . وقد أظهرت الأبحاث أن شاي شعر الذرة يحفز إفراز الصفراء من الكبد التي يتم تخزينها في الصفراء بداخل المرارة مما يؤدي إلى هضم الطعام .

11. غني بالبيتا كاروتين :

الكاروتينات من مضادات الأكسدة القوية التي تمنع الإصابة بأمراض السرطان والقلب وشعر الذرة غني بالبيتا كاروتين المفيدة لصحتك وخصوصاً للأفراد المدخنين فهي تمنع الإصابة بسرطان الرئة .

12. التحكم في النزيف :

واحد من الفوائد المذهلة لشعر الذرة هو أنه يوفر للجسم فيتامين ك وهو من الفيتامينات المهمة للسيطرة على النزيف بالنسبة للنساء قبل الولادة .

13. مقاومة أمراض القلب :

وفقاً للباحثين وجدوا أن شعر الذرة المسلوقة لها تأثير مضاد لتصلب الشرايين على مستويات الكوليسترول في الدم مما يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة فهو أفضل وسيلة لزيادة صحة القلب وذلك لأن الذرة المسلوقة مكونة من تركيبة من الأحماض الدهنية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقاوم زيادة الكوليسترول الضار في الجسم وتقليل فرص انسداد الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية .

14. يعالج الطفح الجلدي :

يمكن عند تجهيز شاي شعر الذرة والتطبيق الموضعي له أن يساعدك في علاج مشاكل مختلفة مثل الطفح الجلدي، الدمامل، وتخفيف الحكة والألم الناجم عن لدغات الحشرات والجروح البسيطة لان لديه خصائص مضادة للجراثيم ومطهرة تساعد في الوقاية من العدوي .

15. الحصول على المعادن الأساسية :

يحتوي شعر الذرة على العديد من المعادن الضرورية للجسم مثل الفوسفور، المغنسيوم، المنجنيز، الزنك، النحاس، السيلينيوم، من الصعب الحصول على جميع هذه المعادن من مصدر واحد .

كيفية تجهيز شاي شعر الذرة :

لكي تقوم بتجهيز شاي شعر الذرة الأمر ليس صعبا كل ما تحتاج إليه القيام بالخطوات التالية :

يمكنك تجهيز شاي شعر الذرة القيام بغلي 1 معلقة كبيرة من شعر الذرة في كوب ماء.

وبمجرد أن يتم ذلك يتم تغطية الوعاء وتركه حتي يتم نقعه لمدة 15 – 20 دقيقة .

وبمجرد أن يبرد يمكنك تصفية شعر الذرة وتناول الشاي مباشرة وإضافة 1 معلقة من العسل إذا كنت ترغب في إضافة تحلية للشاي . يفضل تناول شاي شعر الذرة قبل النوم، وقبل استخدام شاي الذرة كعلاج يجب استشارة الطبيب.