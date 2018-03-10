«كشك للثرثرة» في محطة مترو هامبورغ

«كم ستتقاضى مني؟» هو أول سؤال يطرحه الأشخاص على كريستوف بوش عندما يقتربون من «كشك الثرثرة» الذي أنشأه في محطة مترو بمدينة هامبورغ في ألمانيا. وعندما يجيب الرجل (71 عاما) ذو المظهر الودود قائلاً «لا مقابل.. مجاناً»، تبدو المفاجأة على معظم الأشخاص.

ويضحي بوش، وهو كاتب سيناريو، بشيء يعتقد معظم البشر أنه ليس متوفراً لديهم الكثير منه: وهو وقته.

وفي ملصق على الجدار الزجاجي للكشك، الذي أعده مكان كشك للوجبات الخفيفة في محطة «إميلينشتراسه»، تقرأ عبارة: «سوف أستمع إليك. الآن. أو في وقت آخر»، وفي نهاية الملصق يوجد عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف. وعندما تجد شارة حمراء خارج الكشك، فإن هذا يعني أنه مشغول.

ويقول بوش: «ينتابني الفضول دائماً تجاه قصص الآخرين»، وعن القصص يضيف «الأمر يتباين بين أشخاص يسردون نوادر، وبين من يروون قصص حياة كاملة، لقد أرهقت بالفعل بعد بعض الحوارات»، لكنه يستطرد مبتسماً عن الكشك: «أشعر وكأنني في منزلي هناك».