ناجيات من هجمات بمواد كاوية نجمات عرض أزياء

برؤوس مرفوعة رغم ما تحمله من ندوب، تألقت هنديات ناجيات من هجمات بمواد كاوية في عرض أزياء ارتدين فيه ثياباً بدرجات من الأخضر والوردي والخوخي، بهدف نشر الوعي بالعنف الذي تتعرض له النساء.

شاركت في العرض 11 امرأة من عضوات منظمة لا تهدف للربح في عرض الأزياء الذي أقيم، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وصفق الجمهور للعارضات في الحدث الذي أقيم قرب مومباي، وكان أشد التصفيق من نصيب لاكشمي التي هاجمها رجل في 2005 لأنها رفضت الزواج منه.

وأدت دعوى قضائية رفعتها لاكشمي إلى إصدار المحكمة العليا أمراً بوضع ضوابط لبيع المواد الحمضية الكاوية في 2013. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلثي الهجمات بالمواد الكاوية في العالم سنوياً يحدث في الهند.