أطول مراهق بالعالم يحقّق حلمه الرياضي

وصف فتى في السادسة عشرة من عمره يبلغ طوله 2.25 متر بأنه أطول مراهق في العالم، بعد صاحب الرقم القياسي السابق بروك براون الذي بلغ 2.28 متر بعد أن أصبح في العشرين من عمره.

وذكر موقع «ميرور» أن طول براندون مارشال، وهو من مقاطعة سوفولك الأميركية، زاد أكثر من 10 سنتيمترات أخرى العام الماضي ويقول الأطباء إنه لم يصل إلى طوله النهائي بعد.

ويطلق أصحاب براندون عليه لقب «الضئيل»، وقد حقق لتوه حلمه الرياضي بعد أن تم اختياره عضواً في فريق ويلز الوطني لكرة السلة.

تقول والدة براندون (49 عاماً): «لا أصدق أنه لا يزال ينمو، وبصراحة لا أدري بعد ما الطول الذي سيبلغه، وهو يواجه صعوبة في المرور عبر الأسقف والرفوف والبوابات وأي ارتفاع عادي يعتبره الناس أمراً مسلماً به».