الصين تعتزم إنشاء أكبر متنزه للباندا العملاقة

تعتزم الصين إنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة، وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، أمس، أن حكومة إقليم سيتشوان خصصت 10 مليارات يوان (1.58 مليار دولار) لإنفاقها خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء متنزه وطني للباندا العملاقة، سيكون الأكبر، وستبلغ مساحته ثلاثة أمثال مساحة متنزه يلوستون الوطني الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مجال التخطيط قوله، إن المتنزه سيوفر الحماية لحيوانات الباندا في البرية بأقاليم سيتشوان وشانشي وقانسو، في حين سيسهم التمويل في تخفيف الفقر عن السكان المقيمين ضمن حدود المتنزه وتحسين البنية التحتية. وقد حظرت الصين إقامة أي مشروعات على أجزاء كبيرة من أراضيها بما في ذلك المستنقعات والغابات والمتنزهات الوطنية والمحميات.