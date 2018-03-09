سقوط أكبر عصابة لتهريب الكوكايين

قبضت الشرطة الإيطالية على عصابة كبيرة لتهريب الكوكايين، في حي كان بمثابة خلفية للفيلم الكلاسيكي فيديريكو فليني «لا دولتشي فيتا».

وقالت شرطة كارابينيرى فى بيان صادر أمس، إنه تم إلقاء القبض على 21 شخصاً، من بينهم خمسة تم القبض عليهم متلبسين بالجريمة، لتوريد كوكايين عالي الجودة لمرتادي منطقة فيا فينيتو ومنطقة باريولي التي تقطنها طبقة غنية.

وتشتهر فيا فينيتو التي تصطف على جانبيها الأشجار، بوجود فنادق خمس نجوم ومقاهي ومطاعم باهظة الثمن.

والمنطقة الخاصة، كانت قديماً تكتظ بالمشاهير العالميين، وتم تخليد عصرها الذهبي في الفيلم الكلاسيكي «لا دولس فيتا» في عام 1960. وقالت الشرطة إن العصابة زودت أحياء روما الأخرى بالكوكايين واستخدمت التهديد بالقتل لدفع ثمن المخدرات.

وعثر على أحد المقبوض عليهم أثناء التجوال في المدينة ليلاً وبحوزته بندقية.