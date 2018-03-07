فتى إندونيسي «يبيض»

حيّرت حالة فتى إندونيسي يدعى أكمل"14 عاماً"، الأطباء، وهو من جاوا، يبيض كالدجاج، حيث وضع 20 بيضة في غضون عامين، وآخر اثنتين منها وضعهما في المستشفى أمام أعين الأطباء ووسط دهشتهم. وذكرت «ديلي ميل» أن أكمل نقل إلى المستشفى مرات عدة بسبب حالته الغريبة التي بدأت منذ نحو عامين. ويؤكد الأطباء أنه يستحيل تكوين البيض في جسم الإنسان، ويشكون في أن الصبي قد يكون ابتلعها دون أن يمضغها، حيث أظهرت عملية تحليلها أنها بيض دجاج.

وكإجراء احتياطي قرروا وضعه في الحجر الصحي. لكن والد الفتى، وهو إمام مسجد، يؤكد أنه لم يبتلع أي بيض، كما أن الوالد لا يؤمن بوجود سحر في الموضوع.