«مدني دبي» ينقذ غزالة ويعيدها إلى محمية ند الشبا

تمكن رجال الدفاع المدني في دبي من إنقاذ غزالة بعد تعرضها لحادث في منطقة ميدان، وذلك أثناء مرور فريق من مركز دفاع مدني القوز في المنطقة نفسها، حيث عثر على الغزالة فيها، وذلك خلال توجهه للتأكد من إجراءات الوقاية والسلامة استعداداً لفعالية كأس دبي العالمي للخيول.

وترجل أحد أفراد الفريق من مركبته غاية تنظيم حركة السير ومن ثم اكتشف الغزالة المصابة بعد تعرضها لحادث، فبادر أعضاء الفريق على الفور، وبفضل خبراتهم، إلى التدخل الفوري وإجراء عملية إسعاف أولية للغزالة، ثم نقلوها إلى محمية ند الشبا لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد الدفاع المدني في دبي، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ حيوانات، إذ تم سابقا إنقاذ قط صغير جدا، سقط في بئر بعمق 7 أمتار، كما تم إنقاذ قط آخر سقط في إحدى بالوعات الصرف في منطقة القصيص.

وأيضا تمكن رجال الدفاع المدني في دبي من إنقاذ كلب علق رأسه ببوابة حديدية بمنطقة تلال الإمارات في دبي في وقت قياسي، وتعاملت الفرق بشكل حرفي مع هذا الحادث، من دون أن يتعرض الكلب لأي أذى، كذلك تمكن فريق دفاع مدني دبي في هذه الحادثة من تهدئة الكلب الذي كان في حالة من الرعب والإرهاق، جراء انحشار رأسه، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الطقس، واستطاع الفريق قطع الحديد الذي كان يطوق عنقه خلال 30 دقيقة فقط.

وأشار مصدر في الدفاع المدني في دبي، إلى أن كافة رجال الدفاع المدني مدربون على التعامل والتدخل الأولي وإسعاف الحيوانات، خاصة في حالات انحشار الحيوانات أو سقوطها بحفرة ما، كما أنه يتم الاستعانة بالمعدات بحرفية كبيرة للحفاظ على حياة الحيوان وسلامته.