علاج سرطان الجلد بالبكتيريا

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن البكتيريا التي تلتهم اللحوم البشرية يمكنها إيقاف نمو خلايا سرطان الجلد، وبالتالي شفاء المصابين بهذا المرض المستعصي.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين الأميركيين اكتشفوا أن السلالة البكتيرية ستافيلوكوكس تمكنت من إيقاف نمو الأورام الخبيثة في فئران المختبر، أما السلالة «إس إيبيدرمس» فلوحظ أنها تنتج جزيئاً ما يمنع تصنيع الحمض الوراثي «دي إن إيه».

وجاء هذا الاكتشاف المثير المتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه، أثناء البحث عن مواد كيماوية قادرة على مكافحة بعض الأمراض المعدية مثل مرض المكورات العنقودية، الذي تسببه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

يشار إلى أن واحداً من بين كل خمسة أميركيين تشخص إصابتهم بسرطان الجلد في السبعينيات من أعمارهم.