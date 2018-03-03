المصريون القدماء أول من رسموا الوشم

قال المتحف البريطاني، أول من أمس، إن باحثين اكتشفوا أقدم وشوم تعبيرية في العالم على أذرع اثنتين من المومياوات المصرية. واكتشف وشم يصور ثوراً برياً وواحدة من الأغنام على الجزء العلوي من ذراع مومياء رجل مصري قديم بينما كانت مومياء امرأة تحمل وشماً يشبه حرف (‭‭(S‬‬ على ذراعها وكتفها.

وظهرت الوشوم كبقع داكنة في الضوء الطبيعي، لكن باحثين في المتحف البريطاني وكلية الدراسات الشرقية بجامعة أكسفورد اكتشفوا الوشم في عام 2017 من خلال التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وقال دانييل أنطوان، أمين إدارة الأنثروبولوجيا في المتحف البريطاني، لـ«رويترز»، «إنها في الواقع تقدم رؤية جديدة تماماً لاستخدام الوشم».

مشيراً إلى أن الاكتشافات أقدم بألف سنة من اكتشافات الوشوم في أفريقيا.