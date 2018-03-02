السجائر الإلكترونية تسبب الالتهاب الرئوي

لطالما جرى الربط بين السجائر العادية وزيادة مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، لكن لم يكن من الواضح، ما إذا كان للسجائر الإلكترونية نفس التأثير، لكن دراسة حديثة حسمت الجدل، وذكرت أن من يدخنون السجائر الإلكترونية، ربما تزداد مخاطر إصابتهم بالالتهاب الرئوي، لأن البخار ربما يساعد البكتريا في الالتصاق بخلايا بطانة الشعب الهوائية.

ولدراسة ذلك، أجرى باحثون، من جامعة كوين ماري في لندن ، سلسلة من التجارب المعملية، لمعرفة ما إذا كان التعرض لبخار السجائر الإلكترونية قد يزيد مستويات جزيء تنتجه، خلايا بطانة الشعب الهوائية، ويسمى «بي.إيه.إف.آر».

وقال باحث مشارك «افتراض أن كل التأثيرات السلبية لتدخين السجائر تقل بالتحول إلى السجائر الإلكترونية، هو إفراط في التفاؤل».