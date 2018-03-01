ثلوج «الوحش القادم من الشرق» تغطي قصر بكنغهام

غطت الثلوج قصر بكنغهام؛ مقر الإقامة الرسمي لملكة بريطانيا في لندن، أمس، فيما اجتاح الطقس المتجمد الذي يشبه مناخ سيبيريا ويطلق عليه «الوحش القادم من الشرق» مناطق شاسعة في البلاد.

وأغلقت مئات المدارس وتعطلت الحركة على الطرق وعلى خطوط السكك الحديدية والمطارات في واحد من أبرد أيام بريطانيا في مثل هذا الوقت من العام منذ نحو ثلاثة عقود.

وانخفضت درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية في حين حذرت خدمة الأرصاد الجوية البريطانية من ارتفاع الثلوج إلى 40 سنتيمتراً في المناطق المرتفعة من اسكتلندا. وقد تشهد أيرلندا أقوى عاصفة ثلجية منذ عام 1982.