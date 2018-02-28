تسليم جثمان سريديفي كابور إلى ذويها وإغلاق ملف القضية

أعلنت النيابة العامة لإمارة دبي أنها سلمت جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها أمس، عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها، وإغلاق ملف الحادث، وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر».

إتمام التحقيقات

وأكدت النيابة العامة في دبي أن قرار الإفراج عن الجثمان، جاء بعد إتمام كل التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كل ملابساتها، وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون.

وكانت قد أعلنت شرطة دبي قبل يومين، وفاة نجمة بوليوود سريديفي كابور، والتي كانت تعتبر من كبرى الممثلات في السينما الهندية، بسبب غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي في الفندق الذي كانت تقيم فيه، وأنه عقب الانتهاء من التحقيقات أحالت شرطة دبي ملف القضية إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

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وكانت عائلة النجمة البوليوودية قد أوضحت، الأحد الماضي، أنها توفيت في دبي عن عمر ناهز ال 54 عاماً،، وأن طائرة خاصة أقلعت من الهند في اليوم نفسه، متوجهةً إلى دبي، لنقل الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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