العطور تسبب السرطان والصداع

اكتشف الباحثون الأميركيون أن العطور ومستحضرات التنظيف تسبب أمراضاً مختلفة بعضها مستعصٍ.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين عرضوا أدلة متزايدة تُظهر أن المواد الكيماوية الموجودة في العطور والمستحضرات ذات الروائح النفاذة، مثل بخاخات التنظيف، تسبب السرطان والصداع والربو، علاوة على أنها تُلحق الضرر بالأجنة.

وأوضح الباحثون، الذين قاموا بالدراسة، أن الروائح النفاذة تفاقم الصداع لدى 68% من المرضى، مما يُظهر أن حساسية الأنف والجيوب الأنفية قد تكون لها علاقة أقوى بالصداع مما كان يعتقد سابقاً بصورة عامة.

ويشعر الباحثون بالقلق لأن تفاقم هذه المشكلات الصحية يفترض بقوة أن العوامل البيئية تؤدي دوراً رئيساً في هذا الشأن، فالمواد الكيماوية في العطور المثيرة للاضطرابات الهرمونية تنتشر في الوقت الحالي على نطاق واسع.