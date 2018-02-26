مكتشفات من العصر الحديدي في أم القيوين

بدأت دائرة الآثار والتراث بأم القيوين، أعمال التنقيب عن الآثار في موقع أثري «أم القيوين 14» يرجع تاريخه الى العصر الحديدي «الألف الأول قبل الميلاد»، ويقع في منطقة «الأبرق 2».

وأكدت علياء الغفلي المدير العام لدائرة الآثار والتراث أن مشروع التنقيب يأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة أم القيوين، الرامية إلى تشجيع عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وحرصها على حماية المواقع الأثرية بالإمارة، والحفاظ على الموروثات التاريخية باعتبارها ثروة وطنية وشاهداً حياً على حضارة وتاريخ المنطقة.

وأضافت الغفلي أنه تم العثور على العديد من المكتشفات الأثرية في موقع «أم القيوين 14» منها رؤوس سهام برونزية، والحلي من البرونز، وكسر أواني من البرونز، وأنصاف جرار فخارية مزخرفة، وأجزاء من أواني الكلورايت المزخرفة، وخرز من الصدف والعقيق، إضافة إلى عظام وأسنان آدمية، ولا تزال عمليات التنقيب مستمرة حتى الآن.