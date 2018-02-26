مضاد حيوي يسبب وفاة مرضى القلب

حذرت دراسة أجراها باحثون في إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الأميركية من مضاد حيوي مرتبط بارتفاع وفيات المرضى المصابين بأمراض القلب، حتى بعد سنوات من تناول هذا العقار، وذكرت «ديلي ميل» أن الدراسة الأميركية التي امتدت لعشر سنوات ربطت بين تناول المضاد الحيوي كلاريثرومايسين وزيادة مخاطر الوفاة لدى مرضى القلب.

ولم تكشف الإدارة الأميركية المدى الذي تصل إليه مخاطر الوفاة، لكنها نصحت الأطباء بوصف عقاقير أخرى لدى الذين يعانون من أمراض القلب. وليس واضحا الكيفية التي يسبب بها العقار التعقيدات الصحية لدى المصابين، وقد اتبعت إدارة الأغذية سلسلة من البحوث التي أظهرت العلاقة بين أمراض القلب والمضادات الحيوية في السنوات الأخيرة.