امرأة مبتورة الساق تقهر إيفرست

تمكنت الهندية أرونيما سينها، من الوصول إلى قمة جبل إيفرست مما يجعلها أول امرأة في العالم مبتورة الساق تقهر القمة.

وكانت سينها قد فقدت ساقها اليسرى في حادث تراجيدي أثناء ركوبها القطار من مسقط رأسها في أوتار باراداش إلى نيودلهي.

غير أن هذا الحادث المأساوي لم يثنها عن عزمها، وعوضاً عن ذلك، حفزها لتحقيق ما كان يبدو مستحيلاً في تلك المرحلة، وهو تسلق أعلى قمة في العالم.

تقول سينها: «عندما خضعت للعلاج لمدة أربعة أشهر في «معهد عموم الهند للعلوم الطبية» كنت خاملة النشاط في البداية. ولكني قررت ذات يوم أن أتسلق إيفرست، وهذا ما حققته الآن».

وبعد تدربها على تسلق قمة إيفرست، انطلقت سينها ببعثتها في مطلع إبريل 2013، وصعدت مستخدمة رجلاً اصطناعية.

وعلى الرغم من مواجهتها بعض الصعوبة في البداية إلا أنها تمكنت في نهاية المطاف من الوصل إلى القمة محققة رقماً قياسياً في هذا الشأن.