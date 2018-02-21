طفل يعاني التوحّد يجمع ثروة من اليوغا

تمكن طفل صيني في السابعة من عمره ويعاني من التوحد من جمع ثروة كبيرة من خلال تدريب البالغين على ممارسة رياضة اليوغا، وذكرت «تشاينا ديلي» أن الطفل «صن»، وهو من مقاطعة زهيجيانغ بشرق الصين، تمكن من جمع ثروة تقدر بنحو 100 ألف يوان (15930 دولاراً) من تدريس هذه الممارسة الروحانية التي نشأت أصلاً في الهند.

وكان «صن» قد اتخذ هذه الرياضة التي بدأ بممارستها قبل 3 سنوات، كوسيلة لمكافحة معاناته من طيف التوحد وأعراضه لديه، بعد أن اكتشفت أمه إصابته به في سن الثانية أثناء وجوده في إحدى دور الحضانة. وعقب ذلك أغلقت متجر الملابس الذي تملكه لمرافقته للتدرب على دروس اليوغا.

وقد برزت موهبته الفذة في اليوغا في غضون عام، مما خفف أعراض التوحد لديه بشكل كبير، وأصبح طفلاً بارز النشاط. وأهله ذلك لكي يصبح مدرب يوغا للبالغين الذين أعجبوا بنشاطه في هذه الرياضة الروحية، وتدربوا على يديه.