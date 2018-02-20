نافورة الأشجار ظاهرة طبيعية تحيّر سكان مونتينيغرو

نشرت إذاعة «فري راديو أوروبا» أخيراً فيديو لظاهرة طبيعية مذهلة وفريدة من نوعها تحدث في قرية تسمى دينوشا، جنوب شرق مونتينيغرو أو الجبل الأسود جنوب أوروبا.

في هذه البلدة الهادئة تقف شجرة التوت بين المروج لتتحول إلى نافورة طبيعية كلما نزلت الأمطار بغزارة، حيث تتدفق المياه بوفرة من جذع الشجرة في مشهد خيالي.

وتفسيراً للظاهرة، توضح إذاعة «فري راديو أوروبا» أن الأمطار غمرت الينابيع الجوفية وأدى الضغط إلى تدفق المياه عبر جذع الشجرة من خلال الشقوق، لتنسكب على الأرض مكونة بركة مياه، ووفقاً للسكان المحليين فإن هذه الظاهرة الطبيعية تحدث منذ 20 إلى 25 سنة أو ربما لفترة أطول. ويعتقد أن عمر الشجرة تجاوز مئة عام. نافورة الأشجار في الجبل الأسود ليست المثال الوحيد، ففي قرية توهالا الإستونية، هناك بئر تتدفق منها المياه بقوة بعد موسم الأمطار، ووفقاً للأهالي يتدفق من البئر أكثر من 100 لتر من المياه في كل ثانية.