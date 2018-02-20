التمارين الرياضية تقي من الزهايمر

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة تكساس الأميركية أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة يومياً يمكن أن تقي من الإصابة بالزهايمر، وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين الأميركيين أظهروا خلال دراستهم على بعض المسنين أن المشي السريع أو الهرولة بصورة يومية أو ركوب الدراجة الهوائية يمكن أن يدرأ هذا المرض.

وعلل الباحثون نتائجهم بالقول: إن التمارين الرياضية تعزز المادة البيضاء في الدماغ، حيث توجد هناك ألياف عصبية كثيفة. والمعروف أن انخفاض مستوى اللياقة البدنية مرتبط بضعف المادة البيضاء، التي تسبب تدهور «المحاور» الحيوية الموجودة بين الخلايا العصبية بصورة أسرع، ويؤدي ذلك بالتالي إلى ضعف الذاكرة والإصابة بالزهايمر.