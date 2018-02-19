شجار عائلي يوقف رحلة سياحية

وجّه ركاب سافروا على متن سفينة سياحية أسترالية في رحلة إلى جنوب المحيط الهادئ انتقادات حادة إلى الإدارة، بعد أن تسبب شجار بين 23 فرداً من عائلة «صعبة المراس» في إفساد الرحلة، وتحولت رحلة سفينة «كرنفال ليجيند» التي تستغرق عشرة أيام إلى كابوس بسبب ثلاثة أيام من العنف، ما أجبر السفينة على التوقف بشكل غير مقرر في بلدة إيدن بولاية نيو ساوث ويلز لإنزال العائلة المشاغبة، وفقاً لما قاله الركاب لوسائل الإعلام، وعادت السفينة إلى رصيفها في ملبورن مساء أول من أمس، وسخر الركاب العائدون أمس من عرض الشركة لتعويضهم بخصم 25% من تكلفة الرحلة التالية لكل منهم كـ«إيماءة لحسن النيات».