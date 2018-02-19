إنقاذ الحيتان الزرق بإتقان غنائها

يحاول باحثون في الأحياء المائية تحليل الأصوات الشبيهة بالغناء التي تطلقها الحيتان الزرقاء المعرضة لخطر الانقراض قبالة سواحل كاليفورنيا، ويقولون إنهم لا يعرفون سبب إطلاق الحيتان لهذه الأصوات الغريبة، وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين الأميركيين سجلوا أصوات تلك الحيتان بآلات تسجيل خاصة وقاموا بتحليل 4500 صوت من هذه الأصوات للتعرف على طبيعة الوسائل التي تتواصل بها بعضها مع بعض.

ويأمل الباحثون استخدام نتائج هذه الدراسة مستقبلاً لإنقاذ هذه الكائنات المعرضة لخطر الانقراض من خلال تعلم لغتها والتواصل معها، كما يأملون فهم الممارسات الروتينية التي تلجأ إليها الحيتان الزرقاء، وما الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.