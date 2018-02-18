4 أحكام إعدام لمغتصب طفلة في باكستان

في قضية أثارت احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء باكستان، أصدرت محكمة حكماً بالإعدام على رجل في 4 اتهامات باغتصاب طفلة تدعى زينب أنصاري «سبع سنوات» وقتلها. وقال المدعي العام لإقليم البنجاب، احتشام قادر، لوسائل الإعلام، لدى الإعلان عن قرار المحكمة، أمس السبت، إن «المتهم اعترف بجرائمه وحكم عليه بالإعدام في 4 اتهامات».

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة وعقوبة بالسجن «سبع سنوات» وغرامة قيمتها مليونا روبية على الأقل (18 ألف دولار) عن هذه الجرائم.

وجرت المحاكمة في إحدى المحاكم المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب في السجن المركزي بمدينة لاهور شرق البلاد، أول من أمس، وقال المدعي العام إن المتهم اعترف باغتصاب ثماني فتيات أخريات، وتوفيت سبع من ضحاياه، وذكر «القاتل المحترف واجه محاكمة عادلة، ويمكنه أن يستأنف قرار المحكمة». وقال والد الفتاة لشبكة «جيو.نيوز» التلفزيونية «إنني راضٍ عن قرار المحكمة. لكن مازلت أطالب بإعدام القاتل علناً».