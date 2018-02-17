عودة حيوان "الأرخص" المنقرض

في نهاية العصر الجليدي الأخير، كان «الأرخص» هو أكبر الحيوانات آكلة العشب في أوروبا. وكان الحيوان، مع جلده الداكن، وأكتافه الواسعة وقرونه المنحنية، مصدر إلهام متكرر لرسامي الكهوف في فرنسا في القرن السادس عشر.

منذ فترة طويلة انقرضت حيوانات الأرخص وكان آخر حيوان معروف منها قد أطلق عليه الرصاص في بولندا في 1627، ولكن العلماء في مدينة لورش بوسط ألمانيا يريدون الآن إحياء الحيوان العملاق. وعلى أراضي دير لورش، وهو أحد مواقع التراث الثقافي العالمي التابعة لـ«ليونسكو»، يجري حاليا تنفيذ مشروع لتكاثر الأرخص وإعادته للحياة. ويحسب رئيس المشروع كلوز كروب أنه خلال 10 إلى 15 عاماً، ستولد حيوانات «تشبه إلى حد كبير الأرخص».