عقار جديد يعالج الإنفلونزا في يوم واحد

طور باحثون في شركة شيونوغو اليابانية عقاراً تجريبياً للإنفلونزا يمكنه أن يقتل الفيروس المسبب للمرض في غضون 24 ساعة. وذكرت «ديلي ميل» أن العقار عبارة عن قرص دوائي تستخدم جرعة واحدة منه فقط للتخلص من أعراض الإنفلونزا بالكامل، وهو أسرع في مفعوله من عقار تاميفلو الرائج بثلاثة أمثال.

ويقول الباحثون اليابانيون: إن العقار يعمل من خلال منع فيروس الإنفلونزا من السيطرة على خلايا الجسم الأخرى، مما يحول دون انتشاره، ويمنع وصول عدواه إلى آخرين.

وتأمل منظمة الصحة العالمية أن يغير العقار الجديد الطريقة التي يعالج بها الأطباء الإنفلونزا.

من جهة اخرى طور باحثون في جامعة إلينوي الأميركية عقاراً آخر يعالج أشرس أنواع فيروسات الهيربس المسببة لالتهابات العين والتقرحات الجلدية فوق الشفتين الناجمة عن الإصابة بالرشح بصورة أسرع من أي علاج آخر.

وذكرت «ديلي ميل» أن الاختبارات التي أجراها الباحثون الأميركيون أظهرت أن هذا العقار له قدرة على علاج جميع أشكال فيروس الهيربس، ويمكن أن يعالج العديد من الأنواع الأخرى من الفيروسات.