رفات بشرية تعود لـ3 آلاف سنة

عثر مغامران من راكبي الدراجات النارية الرباعية، على عظام بشرية عمرها 3 آلاف عام على شاطئ بمنطقة باتاجونيا جنوبي الأرجنتين، وفق تقارير إعلامية، أمس، وقال أحد المغامرين ويدعى أدريان جارسيا لمحطة تودو نوتيسياس: «لم يكن هناك أي شخص على الشاطئ على الإطلاق. لاحظنا آثاراً لشاحنات صغيرة (بيك آب) واقتفينا أثرها وعثرنا على الجماجم». وأضاف أن رفات نحو 20 شخصاً كانت متناثرة في الرمال بالقرب من شاطئ كولومبو في شبه جزيرة فالديس.

واعتقد المغامران أن العظام التي عثرا عليها يمكن أن تكون لضحايا الديكتاتورية في الأرجنتين (1976 - 1983) وأخطرا الشرطة. لكن تبين أن تلك العظام تعود إلى مجموعة من السكان الأصليين الذين استوطنوا باتاجونيا قبل 12 ألف عام. وحلل علماء العظام قبل 11 عاماً ودفنوها على الشاطئ «احتراماً لرغبات» السكان الأصليين الذين أقاموا مقبرة هناك. ويعتقد أن الرياح كشفت عن تلك العظام بعد ذلك.