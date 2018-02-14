فلامينغو رأس الخور

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:
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أسراب من طيور الفلامينغو في محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي، والتي توجد على ضفاف الخور، وتضم أندر أنواع الطيور المهاجرة في العالم، وتتميّز بالجمع بين المسطّحات المالحة والمسطّحات الطينيّة وأشجار القرم.

 

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