كلبة تقطع 400 كيلومتر من ألمانيا إلى سويسرا

أعلنت وحدة الإنقاذ السويسرية بمدينة زيورخ أنها أنقذت كلبة كانت هاربة من مدينة فرانكفورت الألمانية منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقال رولاند بورتمان المتحدث باسم قوات الإنقاذ "شوتس&ريتونج" (حماية وإنقاذ) اليوم الثلاثاء أن أفراد الإسعاف عثروا على الكلبة التي تعاني من إصابات خطيرة ليلة الجمعة الماضي على حافة طريق سريع بالقرب من مدينة زيورخ السويسرية.

وأوضح أنه نظرا لأن المستشفى البيطري التي تم استدعائها كانت بحاجة لوقت طويل للغاية للوصول، قرر أفراد الإسعاف نقل الكلبة البالغة من العمر ثمانية أعوام والتي تحمل اسم "رابونتسل" بأنفسهم إلى المستشفى البيطري داخل سيارة نقل مرضى عادية.

وقال بورتمان: "لقد أمدوها بالأكسجين عن طريق قناع للتنفس وقاموا بلفها في أغطية دافئة".

وأكدت المستشفى البيطري التابعة لجامعة زيورخ السويسرية أنه تم علاج الكلبة هناك.

وقال بورتمان إن الكلبة خضعت لعدة جراحات بالمستشفى بسبب كسور في العظام ونزيف داخلي، وأوضح قائلا: "صحيح أنها لم تتجاوز الجزء الأسوأ، إلا أن لديها فرص جيدة للنجاة".

يشار إلى أن الكلبة كانت تحمل شريحة ساعدت في العثور على أصحابها بشكل سريع.

يذكر أن الكلبة فُقدت في مدينة فرانكفورت منذ شهر أغسطس العام الماضي، علما بأن المسافة بين فرانكفورت وزيورخ 400 كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة إنقاذ "شوتس&ريتونج" هي خدمة الإنقاذ الخاصة بمدينة زيورخ.