جولات سياحية في الإمارات على متن حافلة بمواصفات طائرة

جامع الشيخ زايد الكبير، متحف اللوفر ـ أبوظبي، جزيرة النخلة، برج خليفة، قصر الإمارات، من أهم المعالم التي تجذب السياح للقيام بجولات سياحية، وترتقي إلى درجة الرفاهية بواسطة حافلات مطورة من الداخل بمواصفات درجة رجال الأعمال التي توفرها شركات الطيران على متن الطائرة.

الفخامة التي تميز الكثير من معالم الإمارات، انتقلت إلى حافلة الرفاهية الجديدة، لتصبح متناغمة مع المشاهد الخارجية، حسب عمر العلي المدير في شركة سياحية، فهي المرة الأولى التي تتوفر فيها حافلة بهذه المواصفات على مستوى الإمارات والمنطقة.

وأوضح: تم تعديلها عبر إحدى الشركات الموجودة في الإمارات، لتحاكي رفاهية درجة رجال الأعمال في الطائرة. وأضاف عمر العلي : تحتوي الحافلة على شاشات حديثة بنظام CCTV، وأنماط إضاءة LED وإنترنت لاسلكي. وثلاجة وطاولات. وقد زودت المقاعد المريحة بتقنية التدليك الذاتي لازالة التشنجات والتوتر.

ويضيف عمر العلي رغبات السياح تبدو مختلفة عن المعتاد، وهي زيارة المحلات الموجودة في ميناء أبوظبي، أو زيارة مدينة مصدر، وسوق الذهب. أما موسم السياحة فهو كما أوضح: فترة الشتاء حيث يجذب طقس الإمارات المعتدل السياح، لاختلافه عن طقس بلدانهم، حيث الحر أو البرد الشديدين.

السياح يأتون من دول أوروبا مثل ألمانيا وبريطانيا، وغيرها إلى جانب وفود من الصين وبعض الدول العربية. وأشار إلى أن الاختلاف في المعالم التي يشاهدونها في الإمارات عن البلدان التي قدموا منها، هو ما يدفعهم إلى التقاط الكثير من الصور التذكارية، على سبيل المثال في جامع الشيخ زايد توجد أكبر سجادة في العالم، وكذلك برج خليفة البرج الأطول في العالم.

فخامة

هناك مواقع تبين فرادة معالم وصروح الإمارات. لكن هناك جانباً آخر يجذب السياح أيضاً. إذ أوضح عمر العلي: السياح ينبهرون بالإمارات كمرافق عامة وكشعب يتمتع بالكرم والطيبة وحسن الضيافة والمعاملة الراقية.

وكل هذا يدفع السياح لتكرار التجربة زيارة الإمارات حيث الأماكن ترتاح بثقة أزلية على شواطئ الخليج العربي.