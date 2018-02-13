8 روبوتات في مسابقة تزلج

تنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار في مسابقة التزلج للروبوتات ، في دورة ألعاب بيونجتشانغ الأولمبية الشتوية، أمس ، على مسار في منتجع ويلي هيلي للتزلج وقال لي سوك مين الذي فاز بالجائزة:«الروبوتات تبلي بلاء حسنا هنا».

وكان لابد أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمتراً، وأن يقف على قدمين وأن تكون لديه مفاصل مثل المرفقين والركبتين وأن يكون مزوداً بنظام مستقل للطاقة وأن يستخدم المزالج والزحافات، وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج .