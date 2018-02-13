مستقبل اصطناعي

المصدر:
  • تصوير - دينيس مالاري
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زائرتان تتجولان داخل متحف المستقبل، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

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