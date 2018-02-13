مستقبل اصطناعي

زائرتان تتجولان داخل متحف المستقبل، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
زائرتان تتجولان داخل متحف المستقبل، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في مدينة جميرا، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
أعلنت إدارة معرض نيودلهي الدولي للكتاب عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف الدورة السادسة والعشرين للمعرض الذي يقام في شهر يناير من كل عام، بمشاركة ناشرين وكتّاب من مختلف بلدان العالم.
فقدان أكثر من 100 أسرة لمعيلها، جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز
يستضيف موقع البيان الإلكتروني غدا الأربعاء الدكتور محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة العامة
يشهد «متحف نوبل 2018» الذي تستضيفه مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة - العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
تنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار في مسابقة التزلج للروبوتات ، في دورة
إنها أخاذة، تطفو الرأس الشبحية المرسومة بخطوط عريضة على خلفية زرقاء براقة، بعينين غاضبتين تجز الرأس على أسنانها أمام
قال مكتب الأمير هاري في قصر كينزنغتون، إن الأمير وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل سيحتفلان بزفافهما مع عامة الشعب،
طور الباحثون في جامعة شفيلد البريطانية اختبار دم بسيطاً يمكن أن يقي الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من تعرضهم