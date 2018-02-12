الطيور تحتل محطة للوقود في هيوستن

على نمط فيلم ألفريد هيتشكوك المثير «الطيور»، استولت مئات الطيور على الباحة الأمامية لمحطة وقود، ومنعت أي شخص من الاقتراب منها، وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن هذه تدعى طيور السوادية، وقد صورتها كريستين دوبين مذيعة محطة «إيه بي سي 13»، عندما ذهبت لتعبئة سيارتها بالوقود من محطة إكسون موبيل في مدينة هيوستن الأميركية مؤخراً.

وقالت كريستين إنها لم ترَ في حياتها مثل هذا العدد الهائل من الطيور، وهي عادة ما تقف على أسلاك الكهرباء، ولا تعرف ما الذي دفعها للاستيلاء على محطة الوقود. ويفسر العلماء سبب وجود هذا العدد الكبير من الطيور، قائلين إنه كان يتعين أن تنام فوق أغصان الأشجار، لكنها بدلاً من ذلك، يعتقد أنها اجتذبت إلى الأضواء الساطعة في المحطة.