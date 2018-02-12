«يور شوت» موقع عالمي يعكس جاذبية دبي

يمكن اكتشاف خصوصية وجماليات دبي كمدينة عالمية ملهمة للفنانين وفي الوقت نفسه اكتشاف غناها الذي يجمع بين جغرافية الطبيعة والأمكنة والعمارة والأنشطة، من خلال تصفح الصور المتواجدة على الموقع الإلكتروني التفاعلي العالمي «يور شوت Your Shot» المعني بالتصوير والمصورين في العالم والتابع والخاص بمجلة «ناشيونال جيوغرافيك» الأميركية ذات الشهرة الأكبر في عالم المعرفة والتي تأسست عام 1888.

رحلة

ويذهب زائر الموقع «يور شوت» بعد بحثه عن صور دبي التي يتجاوز عددها الانتقائي 25 ألفاً، في رحلة غنية بالجماليات البصرية والمعرفية بين أجواء قمم ناطحات السحاب وبرج خليفة إلى عالم مكنونات البحر وأسراره، وما بينهما من أسطول طيران الإمارات في مطار دبي، إلى ديناميكية الحياة فيها وفي فعالياتها مثل مهرجان دبي للتسوق، وعالم الحياة البرية وكائناتها من الزواحف إلى الغزلان فالصقور.

لقطة

ويتوقف مأسوراً بدهشة جمال الصور المأخوذة في دبي في إحدى المحميات الطبيعية وما فيها من كائنات فريدة بجمالها، ومنها في «بحيرات القدرة» حيث تجذب عائلة الإوز عدسات المصورين من محترفين وهواة، ومنهم المصور الهاوي شافي رشيد المقيم في دبي.

صور من جغرافية وعمارة دبي في موقع يور شوت | البيان

يقول شافي في لقائه «البيان» حول لقطته الفريدة للإوزة الأم وفرخها: «اعتدت النهوض صباح يوم الجمعة قبل الفجر، والتوجه برفقة أحد أصدقائي من عشاق التصوير إلى أحد أمكنة الطبيعية الحافلة بالأسرار، سواء في محيط دبي أو خارجها. وأسعفني الحظ ذاك اليوم في التقاط تلك الصورة للأم وكان ذلك خلال جولتنا في«بحيرات القدرة».

انتقاء

ويحكي عن نشرها في موقع ناشيونال جيوغرافيك قائلاً: «ليس من السهل أن تُعرَض صورتك في ذاك الموقع حيث تنتقي اللجنة الخاصة به كل يوم من بين آلاف الصور التي تصلها من مختلف بلدان العالم، سبع صور فقط. لذا كنت سعيد الحظ في اختيار صور لي مرتين وكلتاهما من الإمارات».