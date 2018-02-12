عائلات وزوار يستمتعون بالسير على كورنيش كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.
فتاة من عائلة ثرية تغضب من والدها لرفضه تغيير سيارتها، فتخرج غاضبة لتجد نفسها أمام موقف رتبه الله لها لتدرك نعمته عليها
تعد المكتبة الرقمية أحد الأشكال المطورة للمكتبة التقليدية، حيث يتم الاعتماد فيها على التقنيات الحديثة لتحويل البيانات والمعلومات من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني،
أن تعيش في دبي، وسط معالم عمرانية فريدة من نوعها، تطل كل يومٍ بوجهٍ متجدد يحمل ملامح الإبداع والابتكار،
عائلات وزوار يستمتعون بالسير على كورنيش كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.
أطلق فريق منطاد الإمارات أول من أمس في المملكة العربية السعودية منطاد «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»،
قليل جداً من الذين يزورون «القرية العالمية» في دبي يعرفون الخفايا التي تحدث قبل افتتاحها وظهورها بالشكل الذي تبدو عليه أمام العالم،
يستبدل تتشالا، بروح ملؤها الانتقام، بدلته الزرقاء الشهيرة بأخرى مضادة للرصاص ويعود للظهور كأحد أبطال شركة «مارفل» الخارقين.
تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عدداً من المبادرات والبرامج بمناسبة شهر الإمارات للابتكار والمقام على مدى شهر فبراير لهذا العام،