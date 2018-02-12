كاسر الأمواج

المصدر:
  • تصوير - مجدي إسكندر
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عائلات وزوار يستمتعون بالسير على كورنيش كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

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