كاسر الأمواج

تعد المكتبة الرقمية أحد الأشكال المطورة للمكتبة التقليدية، حيث يتم الاعتماد فيها على التقنيات الحديثة لتحويل البيانات والمعلومات من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني،