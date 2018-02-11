رضيع يعاني متلازمة داون «متحدث رسمي» لشركة أغذية

اختارت شركة رضيعاً عمره 18 شهراً يعاني متلازمة داون «متحدثاً باسمها» في عام 2018، في خطوة لاقت ترحيباً من جهات راعية لأصحاب هذا المرض الجيني، وقال بيل بارتيكا المدير التنفيذي لشركة «جربر»، التي تنتج طعام الأطفال الرضع إن الطفل لوكاس وارين من دالتون بولاية جورجيا الأميركية فاز على 140 ألف مشارك في مسابقة الصور السنوية التي تنظمها الشركة «بابتسامته الساحرة وتعبيراته المرحة».

وأضاف أن الشركة تنظم هذه المسابقة منذ 2010 رغم أن الآباء يرسلون صور أطفالهم إليها عبر تاريخها الممتد منذ 90 عاماً. وستحصل عائلة وارين على 50 ألف دولار، بينما سيكون هو في الصدارة على صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.