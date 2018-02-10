كويكب يمر بالقرب من الأرض دون تصادم

مر أمس كويكب جديد على مسافة 64 ألف كيلومتر من الأرض ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع.

وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " إن مسار الكويكب - الذي اكتشف قريبا ويتراوح حجمه بين 15 و40 مترا جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة لحدوث تصادم.

وأضاف أن الكويكب - الذي يطلق عليه " 2018 - سي.بي "- وصل عند أقرب نقطة من الأرض في حوالي الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش في مدى أقل من خمس المسافة إلى القمر التي تبلغ حوالي 386 ألف كيلومتر.. مشيرا إلى أن الكويكبات من هذا الحجم لا تقترب غالبا إلى هذه المسافة من كوكب الأرض وربما تمر مرة أو مرتين في العام.

وكان قد مر يوم الثلاثاء الماضي كويكب آخر يتراوح حجمه بين 15 و30 مترا على بعد 184 ألف كيلومتر من كوكب الأرض.

وذكرت ناسا أن علماء الفلك في مركز كاتالينا سكاي - الذي تموله بالقرب من توسان في ولاية أريزونا - اكتشفوا الكويكبين خلال الشهر الجاري.