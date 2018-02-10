تمثال بقلب نابض لتوم هاردي في متحف مدام توسو

المصدر:
  • لندن - رويترز
التاريخ:

زوار يحيطون بالتمثال الشمعي للممثل الانجليزي توم هاردي في متحف «مدام توسو» | رويترز

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كشف متحف مدام توسو في العاصمة البريطانية لندن، النقاب عن تمثال شمعي للممثل الإنجليزي توم هاردي، لكن المميز في هذا التمثال كونه يتيح فرصة جديدة وغير اعتيادية، حيث يحتوي على قلب نابض، كما يمكن للزوار أن يلتقطوا صوراً معه بل ويعانقوه.

ويصور التمثال هاردي وهو جالس على أريكة ويريح ذراعه على ظهرها، مما يسمح للزوار بالاقتراب منه بشكل كاف لسماع دقات قلبه. وقال المتحف إن التمثال يتضمن قلباً نابضاً «وجذعاً ليناً دافئاً».

ويتيح المتحف، الذي له فروع في أنحاء العالم، للزوار أن يلمسوا التماثيل الشمعية للمشاهير. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرع نيويورك من المتحف اضطر لإزالة تمثال المغني الكندي جاستن بيبر في 2014 بعد أن تحسسه المعجبون بشكل مفرط.

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