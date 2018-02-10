تصميم من جورجيو أرماني لزيّ مدرسي ياباني

فاجأت مدرسة ابتدائية عامة في حي جينزا الراقي في طوكيو أولياء الأمور باختيار زي مدرسي من تصميم المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، ووفق تقارير إعلامية فإن مدرسة «تايمي» الابتدائية تطرح الزي للطلاب الجدد بتكلفة تزيد على 80 ألف ين (729 دولاراً)، أي ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الزي الحالي.

ونقل الموقع عن والدة أحد التلاميذ قولها «دهشت وتساءلت لماذا يقع الاختيار على علامة تجارية فاخرة مثل هذه لتصميم زي لمدرسة ابتدائية عامة».

وأضافت المرأة التي من المقرر أن يبدأ ابنها الدراسة في أبريل المقبل «يقلقني أن يترسخ في أذهان الأطفال مبدأ خاطئ مفاده أن ما هو غال جيد وما هو رخيص سيئ».

وقال ناظر المدرسة توشيتسوجو وادا في خطاب لأولياء الأمور في نوفمبر الماضي إن المدرسة من معالم حي جينزا والقرار باختيار زي من تصميم أرماني يهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لمثل هذه المدرسة.