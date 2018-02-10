يدهسها قطار بسبب «سيلفي»

ذكرت الشرطة التايلاندية أن امرأة قضت نحبها مساء أول من أمس، بعد أن صدمها قطار بينما كانت تأخذ صورة شخصية «سيلفي» مع صديقها على قضبان السكك الحديدية.

وقال ويسانوساك سويبين محقق الشرطة المسؤول عن القضية لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة، إن والايلاك سوكوما (28 عاماً) أعلنت وفاتها في مستشفى ببانكوك بعد ساعات من اصطدام قطار قادم بها هي وصديقها بينما كانا يأخذان صورة سيلفي.

وبترت الساق اليمنى لوالايلاك تحت عجلات القطار، بينما تعرض صديقها ويدعى أمناج ناوانتيب (24 عاماً) لإصابة في الرأس وكسر في الذراع، طبقاً لما ذكره ويسانوساك.

وكان الاثنان ضمن خمسة أصدقاء، كانوا يحتسون مشروباً في محطة للسكك الحديدية في بانكوك، وذكر أصدقاؤهما أنهما لم يشاهدا القطار وهو يقترب من رصيف المحطة.

وتابع محقق الشرطة: «ذكر أفراد المجموعة أنهم تعلموا الدرس الآن. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى فعل ذلك في المستقبل».