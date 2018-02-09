العثور على أشهر ببغاء في نيوزيلندا

بعد اختفائه لمدة عامين، عُثر على الطائر الأكثر شهرة في نيوزيلندا، الببغاء سيروكو، الذي اكتسب شهرة عالمية، وهو بحال جيد، وقالت ديدري فيركو، من هيئة الحفاظ على البيئة أمس: «بينما كنا نبحث عنه عدة مرات، كنا واثقين من أنه سيكون سعيداً تماماً في البرية في مسكنه الخالي من المفترسين».

واكتسب سيروكو، وهو من طيور ببغاء البومة «كاكابو» التي لا تطير، شهرة عالمية من خلال برنامج تليفزيوني. ويعتقد أن الببغاء (20 عاماً) ويحظى باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، عاش حياة خاصة للغاية في جزيرة منعزلة قبالة الطرف الأسفل من الجزيرة الجنوبية، وأنه تهرب من جميع من حاولوا الوصول إليه.

يشار إلى أن سيروكو تنقل سابقاً في أنحاء نيوزيلندا وزار البرلمان، كما لقب بـ«الطائر المتحدث رسمياً باسم المحافظين».