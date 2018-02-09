آيس كريم حار للبيع بشروط

سجل أحد المقاهي سبقاً يتعلق بأخطر آيس كريم يتم إنتاجه، حيث إنه بالغ الحرارة بحيث أن الزبائن يحتاجون للتوقيع على وثيقة إخلاء مسؤولية لصاحب المقهى مقابل تناوله.

وذكر موقع «فوكس نيوز» أن مقهى في غلاسكو بأسكوتلندا طرح بمناسبة يوم الحب «آيس كريم» خاصاً أسماه «نفس الشيطان».

غير أن هذا المرطب اللذيذ والمجمد مملوء بالبهارات حيث إنه يتعين على أي زبون أن يكون بالغاً ويزيد عمره على 18 عاماً، وأن يوقع على وثيقة إخلاء مسؤولية قانونية قبل أن يستلمه من البائع.

وتشير الكلمات في وثيقة إخلاء المسؤولية إلى أن الآيس كريم يمكن أن يحمل في طياته مخاطر التعرض لإصابة الشخص الذي يلتهمه بأضرار. وتضاهي حرارة هذا الآيس كريم حرارة الفلفل الأحمر، أي أنه أشد حرارة من صلصة الفلفل المعروفة باسم التاباسكو.