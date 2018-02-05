زائرات يقفن أمام عدد من اللوحات ضمن معرض للفن التشكيلي يقام حالياً في حصن الفجيرة، ويحتوي المعرض على لوحات وأعمال فنية تضج بألوان تبهر الزائرين.
زائرات يقفن أمام عدد من اللوحات ضمن معرض للفن التشكيلي يقام حالياً في حصن الفجيرة، ويحتوي المعرض على لوحات وأعمال فنية تضج بألوان تبهر الزائرين.
شهدت المكتبة الأكاديمية الوطنية في كازاخستان ردود أفعال متباينة من قبل الزوار على خلفية الكتاب، الذي تم عرضه في إطار معرض "الكتب والمخطوطات المذهلة"..
سجل بنك يونايتد الأسبوع الماضي نتائج قوية للربع الرابع من العام، غير أن نظام الكمبيوتر في البنك كان له موقف آخر من عميل للبنك يدعى روبرت ماكينلي يتصف بالغرابة بعض الشيء كما علمت صحيفة نيو يورك بوست.
تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، انطلقت أمس،
يرتبط اسم منارة السعديات في أبوظبي، منذ افتتاحها في العام 2009 بالفن والثقافة، إذ استضافت الكثير من الفعاليات الكبرى،
أعلنت كريستيز أمس نتائج أعمالها لسنة 2017، وقالت دار المزادات العالمية العريقة إن حصيلة مزاداتها الإجمالية ارتفعت بنسبة 26٪ خلال عام 2017
زائرات يقفن أمام عدد من اللوحات ضمن معرض للفن التشكيلي يقام حالياً في حصن الفجيرة، ويحتوي المعرض على لوحات وأعمال فنية تضج بألوان تبهر الزائرين.
نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أمس، احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني الحادي والعشرين،
قامت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ومن ضمن مبادرة زيارات أطلقتها العام الماضي بزيارة متحف اللوفر أبوظبي،