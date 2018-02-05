سجل بنك يونايتد الأسبوع الماضي نتائج قوية للربع الرابع من العام، غير أن نظام الكمبيوتر في البنك كان له موقف آخر من عميل للبنك يدعى روبرت ماكينلي يتصف بالغرابة بعض الشيء كما علمت صحيفة نيو يورك بوست.