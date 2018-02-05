تشكيل

المصدر:
  • تصوير - زيشان أحمد
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 زائرات يقفن أمام عدد من اللوحات ضمن معرض للفن التشكيلي يقام حالياً في حصن الفجيرة، ويحتوي المعرض على لوحات وأعمال فنية تضج بألوان تبهر الزائرين.

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