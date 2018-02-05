الشمس تتعامد على معبد دندرة وتضيء الغرفة المقدسة

تعامدت الشمس صباح أمس على مقصورة الولادة الإلهية للإمبراطور أغسطس، بحسب المعتقدات المصرية القديمة، داخل معبد دندرة الأثري، غرب مدينة قنا بصعيد مصر، وتسللت أشعة الشمس الذهبية إلى داخل المقصورة وأضاءت غرفة الولادة المقدسة، التي تسجل نقوشها ولادة الإمبراطور الروماني أغسطس - مؤسس الإمبراطورية الرومانية والإمبراطور الأول لها، وحكم من سنة 27 ق.م حتى مماته في 14م - وهي ولادة رمزية للملك تجعله مؤهلاً لحكم البلاد، بحسب تلك المعتقدات. وكانت تلك الولادة الرمزية تجرى وسط طقوس احتفالية يحضرها رجال الدولة وكهنة المعابد.