جوالو العالم يزورون المعالم السياحية في الشارقة

ضمن الشهرة العالمية التي تتمتع بها الإمارات في مجالات السياحة والثقافة والتراث زار جوالو العالم المشاركين في اللقاء الكشفي الدولي الثامن المعالم السياحية لإمارة الشارقة بالتوجه إلى جزيرة النور لتعريف والإطلاع على الفراشات وأنواعها وسلوك عيشها.

وزار المشاركون قناة القصباء التي تعتبر الواجهة السياحية والترفيهية للعالم للإستمتاع بالتقاط الصور التذكارية بين أحضان الطبيعة للمشاركين وأخذ جولة في عين الإمارات وجولة بحرية على المراكب الخشبية في القناة للإستجمام.

وانبهر المشاركون بروعة وجمالية معالم دولة الإمارات العربية المتحدة التي جسدت لوحة التسامح والترابط ما بين الشعوب من خلال الصحيات والأهازيج الكشفية المختلفة.

تأتي هذه الزيارة ضمن الفعاليات المعدة للقاء الكشفي برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة - رعاه الله - راعي الحركة الكشفية بالإمارة ، تحت شعار " الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 ".

وفي نهاية الزيارة قام المشاركون بتناول طعام العشاء بأحد المطاعم الخارجية المطلةعلى الواجهة البحرية وأخذ جولة حرة حول منطقة البحيرة .