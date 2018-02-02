اعتقال مشعوذة أوهمت نساءً بالحمل

اعتقلت مشعوذة إفريقية بعد خداعها مئات النساء وإيهامهن أنهن حوامل مقابل حصولها على مبالغ باهظة من المال، وذكر موقع إخباري أن نافانتا كامارا، وهي من غينيا بغرب إفريقيا، اعتقلت أخيراً بعد أن خدعت أكثر من 700 امرأة وحملتهن على الاعتقاد أنهن حوامل بعد إعطائهن مزيجاً غريباً من النباتات والأدوية مما جعل أجسامهن تنتفخ لفترة طويلة كالحوامل.

وقد دفعت النساء أموالاً كثيرة مقابل الحصول على مزيج الحشائش العشبية ادعت المشعوذة أنها ستساعدهن على إنجاب الأطفال. وجعلتهن يشربن كمية كبيرة منه مما جعلهن يتقيأن ويصبن بالإسهال، لكن كانت تطمئنهن أن هذه من أعراض الحمل.

وشددت المشعوذة عليهن ألا يذهبن إلى المستشفى لمعالجة الأعراض حتى لا يتعرضن للإجهاض.

وفي نهاية المطاف لجأت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 و 42 عاماً، إلى الشرطة بعد أن أدركن أنهن وقعن ضحية احتيالها، وقد اعتقلت رغم إنكارها التهم الموجهة إليها، وسوف تقدم إلى المحاكمة قريباً.