مكالمة من ميتة

شعرت امرأة برعشة تعتصرها من رأسها إلى أخمص قدميها، عندما جاءها اتصال مرعب من ابنة أخيها القتيلة التي عثر عليها مذبوحة من عنقها في جامايكا.

وذكرت «ديلي ميل» أن سكاناً محليين عثروا على ديزيري غيبون وهي عارضة أزياء في السادسة والعشرين من عمرها، ملطخة بالدماء على جانب إحدى الطرقات.

وأحاط الغموض بالقضية، لكن الأغرب تلقي عمتها اتصالاً هاتفياً، حيث ظهرت على شاشة الهاتف ديزي وهو الاسم المختصر للقتيلة، وعندما ردت على الهاتف لم تسمع شيئاً من الطرف الآخر للهاتف وساد صمت طويل.

وبعد 6 ساعات تلقت العمة اتصالاً آخر من الرقم نفسه، ولا تزال الشرطة الجامايكية تحقق في الأمر المحيّر.